Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Anbei ein aktueller Marktkommentar der ODDO BHF SE:Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE, kommentiert wöchentlich was die Märkte bewegt. In dieser Ausgabe beschreibt er die aktuelle Situation an den Anleihemärkten und wie ODDO BHF angesichts gestiegener Renditen positioniert ist: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...