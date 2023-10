Nach Verkaufsempfehlungen der Societe Generale sind die Aktien von Sartorius und der Tochter Sartorius Stedim Biotech am Montag auf neuerliche Tiefststände seit 2020 abgesackt. Gegen Mittag verlieren die Vorzüge von Sartorius 2,6 Prozent auf 271,50 Euro und sind damit die größten Verlierer des Tages im DAX noch vor Infineon, die 2,4 Prozent verlieren und Fresenius mit einem Minus von 2,3 Prozent.Analystin Delphine Le Louët hatte erst in der Vorwoche - kurz vor der Prognosesenkung am Donnerstagabend ...

