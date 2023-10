Höhere Prognosen haben zurzeit eher Seltenheitswert - und von Leifheit hätte boersengefluester.de diesen Schritt schon mal gar nicht erwartet, selbst wenn die im Sommer vorgelegten Halbjahreszahlen 2023 bereits deutliche Verbesserungen gegenüber Vorjahr zeigten. Immerhin hatte der Hersteller von Haushaltsartikeln sich Ende Juli überraschend von seinem CEO Henner Rinsche getrennt. Das wiederum kam schon allein deshalb ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Leifheit, Friwo appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...