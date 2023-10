HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Stabilus auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Übernahme des US-Industriezulieferers Destaco könnte sich als wegweisend für den Autozulieferer erweisen und dessen Aktienkurs nach oben treiben, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Kaufpreis erscheine zwar hoch. Doch die Transaktion sei strategisch stringent und sollte das Ergebnis je Aktie in den beiden kommenden Jahren um neun beziehungsweise mehr als 20 Prozent steigern. Zudem begrüßt sie den Verzicht auf eine Dividendenstreichung oder Kapitalerhöhung./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2023 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000STAB1L8

