In Göteborg hat Batteryloop Schwedens bislang größtes stationäres Energiespeichersystem aus wiederverwendeten E-Auto-Batterien installiert und in Betrieb genommen. Der Speicher BLESS III kommt auf 2,8 Megawatt und setzt sich aus Batterien von Mercedes-Benz zusammen. Im Industriegebiet Högsbo in Göteborg entsteht in Regie von Stena Fastigheter und Ikano Bostad ein neues nachhaltiges Viertel namens Humlestaden mit rund 3.000 Wohnungen und Gemeinschaftsräumen. ...

