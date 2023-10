Siemens beteiligt sich in unbekannter Höhe am estnischen Superkondensatoren-Unternehmen Skeleton Technologies. Beide Seiten kooperieren bereits beim Aufbau einer großen Produktionsfabrik - und zwar nahe Leipzig in Sachsen. Der Energiespeicher-Hersteller aus Estland hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 108 Millionen Euro eingesammelt - und zwar unter anderem von Siemens, dem bestehenden Investor Marubeni und dem brasilianischen Bergbauunternehmen ...

