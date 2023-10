© Foto: Unsplash



Krypto-Millionäre können ihren Ferrari jetzt auch mit Bitcoins kaufen - vorerst allerdings nur in den USA. Bald soll das auch in Europa möglich sein. Die Hintergründe. Der italienische Luxussportwagenhersteller Ferrari hat sich den Wünschen seiner wohlhabenden Kundschaft gebeugt und damit begonnen, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Die Entscheidung, die zunächst in den USA umgesetzt wurde, soll bald auf Europa ausgeweitet werden, erklärte Enrico Galliera, Marketing- und Vertriebsleiter bei Ferrari, gegenüber Reuters . Der Schritt wurde vor allem aufgrund einer steigenden Nachfrage seitens der Kunden und Händler getroffen. Viele Kunden von Ferrari haben bereits Teile ihres …