Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Haselünne, 16. Oktober 2023 Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Zwischenbericht Q3/2023 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. September 2023 / Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) erwartet auf der Grundlage heute vorliegender vorläufiger Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2023 ein normalisiertes Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in Höhe von 5,0 Mio. Euro (Q3/2022: 6,8 Mio. Euro) sowie ein normalisiertes Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) in Höhe von 11,2 Mio. Euro (Q3/2022: 13,1 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden sich voraussichtlich auf 134,6 Mio. Euro (Q3/2022: 127,1 Mio. Euro) belaufen. Trotz einer im Jahresverlauf leicht nachlassenden Umsatzdynamik aufgrund zunehmender Konsumzurückhaltung vor dem Hintergrund der aktuellen konjunkturellen Situation sind die Konzernumsatzerlöse nach vorläufigen Zahlen um rund 7,5 Mio. Euro bzw. 5,9 % gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum angestiegen. Diese Umsatzsteigerung ist im Wesentlichen auf die Durchsetzung von Erhöhungen der Verkaufspreise über das gesamte Produktportfolio zurückzuführen. Die Rückgänge des Konzern-EBIT um 1,8 Mio. Euro bzw. 26,5 % und des normalisierten Konzern-EBITDA um 1,9 Mio. Euro bzw. 14,3 % sind das Resultat eines geringeren Konzernrohgewinns infolge von rückläufigen Rohgewinnmargen und Absatzverlusten sowie von zugleich höheren Personal- und Gemeinkosten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Zuge der Erstellung des Zwischenberichts Q3/2023 aktualisiert die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft zugleich ihre mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2022 getroffene Prognose zur Entwicklung der Ertragslage des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023. Basierend auf den entsprechenden vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 prognostiziert die Berentzen-Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 nunmehr ein normalisiertes Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 7,0 bis 8,0 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose 2023: 7,0 bis 9,0 Mio. Euro; 2022: 8,3 Mio. Euro), ein normalisiertes Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von 15,3 bis 16,3 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose 2023: 15,6 bis 17,6 Mio. Euro; 2022: 16,7 Mio. Euro) sowie Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 182,0 bis 190,0 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose 2023: 185,0 bis 195,0 Mio. Euro; 2022: 174,2 Mio. Euro). Hintergrund der Aktualisierung der Prognose ist die rückläufige Umsatz- und Absatzdynamik im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 infolge der gegenwärtigen, allgemeinen deutlichen Konsumzurückhaltung. Vor dem Hintergrund der aktuellen konjunkturellen Situation ist auch für das verbleibende vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023 nicht mit einer umfassenden Erholung des Konsumverhaltens zu rechnen. Die Prognose für die Konzernumsatzerlöse wird dementsprechend angepasst. Die perspektivisch gleichzeitig weiterhin anhaltende hohe Kostenbelastung führt dazu, dass die ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen normalisiertes Konzern-EBITDA und normalisiertes Konzern-EBIT auf Jahressicht voraussichtlich gleichfalls hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleiben werden. Die vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2023 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen zu den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2023 werden planmäßig am 24. Oktober 2023 mit dem Zwischenbericht Q3/2023 veröffentlicht. Zur Erläuterung der genannten ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen wird auf den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsbericht 2022 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (vgl. Seite 45 f. in der deutschen und Seite 43 f. in der englischen Sprachfassung) verwiesen, der unter folgendem Link abrufbar ist: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte/ (Deutsche Sprachfassung), www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports (Englische Sprachfassung). Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. ISIN: DE0005201602 WKN: 520160 Börsenkürzel: BEZ Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstr. 7 49740 Haselünne Telefon: +49 (0) 5961 502 0 Telefax: +49 (0) 5961 502 268 E-Mail: berentzen@berentzen.de Internet: www.berentzen-gruppe.de Kontakt Axel Kuipers Investor Relations Manager Telefon: +49 (0) 5961 502 220 Mobil: +49 (0) 173 532 5282 Telefax: +49 (0) 5961 502 372 E-Mail: ir@berentzen.de



