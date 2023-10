Ein Artikel von Michael Berns, Director AI & FinTech bei PwC Deutschland, und Dr. Utz Helmuth, Managing Director, AM Leader bei Strategy& Nach Jahren des Umsatz- und Gewinnwachstums rücken Kosten für Asset-Manager wieder in den Fokus. Die Operating Expenses per Assets under Management sind derzeit auf dem höchsten Stand seit 2018 und bei einer nach wie vor hohen Inflationsrate von über 6% ist ein weiteres, überproportionales Wachstum der Kosten zu erwarten. Gleichzeitig nimmt der Kampf um Talente ...

