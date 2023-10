EQS-Ad-hoc: Securo Pro Lux S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

Securo Pro Lux S.A.: Ankündigung der nicht fristgerechten Rückzahlung der Schuldverschreibungen der Compartments VERIUS IHS 1, VERIUS IHS II und VERIUS IHS III



16.10.2023 / 15:25 CET/CEST

Mitteilung der Emittentin



Securo Pro Lux S.A.

1c rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

Großherzogtum Luxemburg



an die Anleihegläubiger der



Securo Pro Lux S.A. - VERIUS IHS 1

ISIN: DE000A1927W4

WKN: A1927W

zugelassen am Open Market der Frankfurter Börse



Securo Pro Lux S.A. - VERIUS IHS II

ISIN: DE000A193EK4

WKN: A193EK

zugelassen am regulierten Markt der Stuttgarter Börse



Securo Pro Lux S.A. - VERIUS IHS III

ISIN: DE000A2R8V63

WKN: A2R8V6

zugelassen am regulierten Markt der Stuttgarter Börse

Hiermit werden die Anleihegläubiger der Compartments VERIUS IHS 1, VERIUS IHS II und VERIUS IHS III (die "Compartments") der Securo Pro Lux S.A. über Folgendes informiert: Mit Schreiben vom 16. Oktober 2023 wurden die Anleger des VERIUS Capital SCS SICAV-RAIF - VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds (der "Fonds") vom Verwalter des alternativen Investmentfonds (Alternative Investment Fund Manager (der "AIFM")) des Fonds darüber informiert, dass die freiwillige Liquidation des Fonds angestrebt wird. Die Compartments haben einen wesentlichen Teil ihres Vermögens im Einklang mit den jeweiligen Anleihebedingungen in Anteilen des Fonds investiert. Für die Compartments VERIUS IHS 1 und VERIUS IHS II hatte die Emittentin fristgerecht Rücknahmeanträge für die Anteile des Fonds eingereicht, um die Rückzahlung der Schuldverschreibungen der Compartments zum Fälligkeitstermin (1. Januar 2024) vornehmen zu können. Aufgrund der Tatsache, dass die Nettoinventarwertberechnung des Fonds weiterhin ausgesetzt ist und die freiwillige Liquidation des Fonds angestrebt wird, werden die Rücknahmeanträge der Emittentin vom Fonds nicht fristgerecht bedient werden. Es wird der Emittentin daher nicht möglich sein, die Rückzahlung der Schuldverschreibungen der Compartments VERIUS IHS 1 und VERIUS IHS II zum 1. Januar 2024 vorzunehmen. Nach Einschätzung der Emittentin ist auch die Rückzahlung der Schuldverschreibungen des Compartments VERIUS IHS III zu deren Fälligkeitstermin am 31. Januar 2026 wesentlich gefährdet. Bei der späteren Rückzahlung der Nominalbeträge der Schuldverschreibungen der Compartments VERIUS IHS 1, VERIUS IHS II und VERIUS IHS III erwartet die Emittentin deutliche Abschläge auf die Nominalbeträge und die Zinsen. Munsbach, der 16. Oktober 2023 Der Verwaltungsrat der Securo Pro Lux S.A.



