FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ITESOFT S.A. INH. EO-,06 IE5 FR0004026151
AB/FROM ONWARDS 16.10.2023 14:51 CET
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ITESOFT S.A. INH. EO-,06 IE5 FR0004026151
AB/FROM ONWARDS 16.10.2023 14:51 CET