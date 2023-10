Aktien TOP 30 Aktien-Trend auf Börsennews TERMINE UNTERNEHMEN07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen12:30 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Umsatz19:00 AUT: Telekom Austria, Q3-Zahlen23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Bericht zur ProduktionCHE: Lonza, Capital Markets DayUSA: Lockheed Martin, ...

