DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. Oktober (vorläufige Fassung)

=== 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 09:10 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Treffen mit Jordaniens König Abdullah, Berlin 09:30 DE/Bundeskanzler Scholz, BDA-Präsident Dulger, Reden auf dem Arbeitgebertag, Berlin *** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister 10:50 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede auf dem Arbeitgebertag, Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober PROGNOSE: -8,5 Punkte zuvor: -11,4 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -78,0 Punkte zuvor: -79,4 Punkte 11:00 DE/Präsident des Bundes der Steuerzahler, Holznagel, Pk zur Veröffentlichung des 51. Schwarzbuch "Die öffentliche Verschwendung 2023/24", Berlin 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Bundesschatzanweisung über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 12.12.2025 11:35 DE/CDU-Chef Merz, Rede auf dem Arbeitgebertag, Berlin *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz) 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q 14:00 US/Fed-New York Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), moderiert "Econ Club of NY" - Diskussion mit Intel CEO Gelsinger *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,7% zuvor: 79,7% *** 16:00 US/Lagerbestände August PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede auf dem Arbeitgebertag, Berlin 16:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), spricht bei Real Estate Roundtable 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz und die slowenische Staatspräsidentin Musar, Reden zur Eröffnung der 75. Frankfurter Buchmesse 19:00 AT/Telekom Austria AG, Production Report 3Q *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Hauptstadtempfang der Deutschen Bundesbank *** 22:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

