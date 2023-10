Sattgrüne Vorzeichen am Kryptomarkt: Pünktlich zum Handelsstart an der Wall Street hat der Bitcoin seine Kursgewinne am Montag deutlich ausgebaut und auf 24-Stunden-Sicht zeitweise fast zehn Prozent zugelegt. Grund dafür dürften die neusten Entwicklungen in Sachen Spot-ETF-Zulassung in den USA sein. Als Auslöser für den Kurssprung der digitalen Leitwährung gelten Gerüchte, wonach die US-Börsenaufsicht SEC einen ersten Spot-ETF auf den Bitcoin zugelassen hat. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...