TEL AVIV (dpa-AFX) - In Tel Aviv und Jerusalem ist am Dienstagnachmittag erneut Raketenalarm ausgelöst worden. Dies teilte die israelische Armee mit. Menschen in Tel Aviv hörten einen lauten Knall. Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen hat seit dem Massaker im Süden Israels vor gut einer Woche mehr als 6600 Raketen auf Israel abgefeuert./jak/DP/stw