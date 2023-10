Biontech und Pfizer unter Druck: Impfstoff Nachfrage rückläufig

Werbung







Schon am Freitag veröffentlichte der US-Impfstoffriese Pfizer ein Update für den Jahresausblick 2023. Aufgrund der eingebrochenen Nachfrage nach Covid-Medikamenten senkte das Unternehmen den Jahresausblick deutlich. Nach der Anpassung der Prognose veröffentlichte der Kollaborationspartner Biontech am Montag ein Statement zu der Anpassung von Pfizer.



In der am vergangenen Freitag veröffentlichten Pressemitteilung senkte Pfizer seinen Jahresausblick für 2023. Der Partner des bekannten deutschen Impfstoffherstellers Biontech kappte seine Umsatzprognose um rund 9 Milliarden US-Dollar. Somit sollen die Erlöse für 2023 zwischen 58 bis 61 Milliarden US-Dollar liegen und nicht wie zuvor anvisiert 67 bis 70 Milliarden US-Dollar. Neben dem erwarteten Umsatz-Rückgang des zusammen mit Biontech entwickelten Corona-Impfstoffes Comirnaty um 2 Milliarden US-Dollar senkt der Pharmakonzern insbesondere seine Umsatzerwartung für das Covid Medikament Paxlovid. Dafür werden insgesamt Einbußen von 7 Milliarden US-Dollar erwartet.



Der Impfstoffhersteller Biontech gab am Montag sein Statement zu den jüngsten Nachrichten von Pfizer bekannt. Das Unternehmen wolle die Auswirkungen der Belastungen im Zusammenhang mit Comirnaty prüfen. Das Management gehe aktuell von einer Belastung im dritten Quartal in Höhe von bis zu 900 Millionen Euro aus. Der Aktienkurs von Biontech brach im Laufe des Montags zeitweise um 8% ein. Es bleibt spannend wie sich die Nachfrage nach dem Impfstoff weiterentwickelt, nicht zuletzt, da die Umsätze des an der NASDAQ gelisteten Unternehmens fast ausschließlich aus den Verkäufen des Impfstoffes resultieren.









Der Ausblick auf die Börsen-Woche



Welche Termine diese Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC