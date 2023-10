Der Goldpreis ist zuletzt stark angestiegen und hat dabei die Marke von 1.900 US-Dollar geknackt. In wenigen Tagen sprang der Preis für eine Unze Gold von 1,810 bis auf 1.932 Dollar am Freitag, was vor allem auf die Eskalation im Nahostkonflikt zurückzuführen ist. Wenn die Lage weiter eskaliert, könnte sich der Anstieg sogar fortsetzen. Händler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...