Die AMD-Aktie brach zuletzt aus einer viermonatigen bullischen Chartformation aus, musste jedoch am vergangenen Freitag einen spürbaren Rückschlag hinnehmen. Doch dieser Rückschlag eröffnet nun die optimale Möglichkeit für einen neuen Einstieg. Am 6. Oktober 2023 gelang AMD der Ausbruch aus einer bullischen Keilformation. Am Freitag fiel der Kurs der AMD-Aktie jedoch um 3,4 Prozent auf die Unterstützung bei 104,94 Dollar zurück. Im Idealfall bleibt der Kurs über dieser Unterstützung, jedoch wäre ...

