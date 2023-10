In seinem Wochenausblick wirft Charttechnikexperte Stefan Klotter einen scharfen Blick auf die Auswirkungen geopolitischer Konflikte auf die Börsen. Trotz der wachsenden Spannungen in Nahost betont Klotter, dass Märkte historisch gesehen oft unbeeindruckt bleiben, solange Konflikte regional begrenzt sind. Als Beispiel dafür gilt Russlands Einmarsch in die Ukraine 2014, wo nach anfänglichen Turbulenzen eine rasche Erholung an den Märkten folgte. Jedoch könnten Einmischungen von Akteuren wie den USA und dem Iran, insbesondere im Energiesektor, zu erheblichen Verwerfungen führen, warnt FAST BREAK-Chefredakteur Klotter. Er zieht Parallelen zum "Schwarzen Montag" 1987. Damals war es durch eine falsche Einschätzung der Inflation und vorzeitige Zinssenkungen der Fed zu einem dramatischen Marktcrash gekommen. Aktuelle Analysen des DAX weisen auf einen fortgesetzten Abwärtstrend hin, während dem Nasdaq 100 nach einem fulminanten Anstieg eine potenziell bullische Korrektur bevorsteht. Was diese Woche mit wichtigen Big-Tech-Quartalszahlen sonst noch bereit hält, das erfahren Sie im Video. Jetzt einschalten!