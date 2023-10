Der Bitcoin hat am Montag nach Wochen der Lethargie einen deutlichen Kurssprung verzeichnet. Die Kryptowährung sprang am Nachmittag an und erreichte zwischenzeitlich fast die 30.000-Dollar-Marke. Auch die Coinbase-Aktie legte zu und befindet sich nun an einem wichtigen Widerstand. Für Trader sind nach wie vor rund 100 Prozent drin.

