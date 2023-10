Der ehemalige CEO von Vodafone Deutschland, Dr. Hannes Ametsreiter, ist als Non-Executive Director dem Board des Telekommunikationsunternehmens 1GLOBAL beigetreten. Zuvor hatte er Kapital an dem Unternehmen erworben. Der Schritt stärkt die Corporate Governance von 1GLOBAL und es wird von der profunden Branchenkenntnis des Dr. Ametsreiter profitieren.

Pyrros Koussios (Founder and Director), Dr. Hannes Ametsreiter (Non-Executive Director) and Hakan Koç (Founder and CEO) (Photo: 1Global)

Dr. Ametsreiter kommentierte: "1GLOBAL ist eine schnell wachsende globale Telekommunikationsgruppe, die von einer Reihe günstiger Branchentrends profitiert. Global steigt die Bedeutung der Compliance vor allem im finanziellen Bereich und damit die Bedeutung von Aufzeichnungen. Darüber hinaus ermöglicht die rasche Verbreitung von eSIM einer Erfindung von 1GLOBAL die nahtlose Bereitstellung von Kommunikationsdienstleistungen an Unternehmen und Verbraucher. 1GLOBAL ist in zahlreichen Ländern als vollständig regulierter Telekommunikationsanbieter registriert und kann deshalb global agieren. Dank dieser Umstände wächst 1GLOBAL schnell."

Von 2015 bis 2022 war Dr. Ametsreiter als CEO von Vodafone Deutschland tätig und er gehörte auch dem Global Executive Board der Vodafone Group an. Unter seiner Führung erzielte das Unternehmen einen Jahresumsatz von mehr als 12 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 16.000 Mitarbeiter. Damit war Vodafone Deutschland das am schnellsten wachsende Telekommunikationsunternehmen in Deutschland.

Vor seiner Zeit bei Vodafone arbeitete Dr. Ametsreiter bei der Telekom Austria Group, wo er als Product Manager begann und schließlich zum CEO aufstieg. Er hielt sechs Jahre lang die Position des Group CEO und war verantwortlich für ein Unternehmen mit einem Umsatz von 4 Milliarden Euro und 16.000 Mitarbeitern, die in acht Ländern tätig waren. Während dieser Zeit wurde er als CMO des Jahres für alle europäischen Branchen und als CEO des Jahres 2013 von Thompson Reuters ausgezeichnet.

Hakan Koç, Gründer und CEO von 1GLOBAL, erklärte: "Wir heißen Dr. Ametsreiter in unserem Board willkommen. Wir sind stolz, dass wir einen so großartigen Experten gewinnen konnten. Er verfolgt zusammen mit uns die Mission, die Telco-Umgebung durch modernste Technologie und Cybersecurity schnell weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist es, den Betreibern mehr Verbraucher, Geräte und Zugriffe zukommen zu lassen, und den Unternehmen und Verbrauchern Zeit, Ressourcen und Geld zu sparen, indem sie unser Technologie-Stack und unsere eigene, GSMA-akkreditierte eSIM-Infrastruktur verwenden."

Über 1GLOBAL

TP Global Operations Ltd Handelsname 1GLOBAL wurde 2022 gegründet und erwarb 2023 eine seit 2006 betriebene Gruppe von Telekommunikations-Assets, einschließlich einem international anerkannten, GSMA-akkreditierten globalen Mobilnetzwerk. Der Hauptsitz befindet sich in London und der R&D Hub in Lissabon. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile 400 Mitarbeiter in 12 Ländern und ist im Vereinigten Königreich, den USA, Deutschland, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Polen, Hongkong und Australien als vollständig regulierte MVNO registriert.

1GLOBAL betreut mehr als 7 Millionen Kunden, die über mehr als 34M Geräte kommunizieren. Das Unternehmen ist ein Innovator bei eSIM-basierten GSM-Mobildiensten und bietet Unternehmen und Privatpersonen Produkte wie Mobilanrufe, SMS-Dienste, Remote-SIM, IoT-Lösungen, Telco-as-a-Service für Reise- und Konsumgüterunternehmen sowie preisgünstiges Roaming für den täglichen Gebrauch.

