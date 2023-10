Warschau (ots) -



Offensichtlich hat der mit missionarischem Eifer agierende Jaroslaw Kaczynski die Stimmung im Land falsch eingeschätzt. Die polnische Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert, sie ist in der Breite wohlhabender, westlicher und auch selbstbewusster geworden. So hat etwa die geplante drastische Verschärfung des Abtreibungsrechtes sehr viele Frauen motiviert, an die Urnen zu gehen. Sie wollten sich nicht dem antiquierten Frauenbild der Nationalkonservativen von Kinder, Küche, Kirche unterordnen. Auf Donald Tusk warten große Aufgaben. Sein Land zurück in die Familie der Proeuropäer zu führen dürfte schnell gelingen. Die wirkliche Herausforderung wird sein, eine zutiefst gespaltene polnische Gesellschaft zu versöhnen.



