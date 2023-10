Halle/MZ (ots) -



Vor allem die jungen Polen haben die Nase voll von den alten antideutschen und antieuropäischen Vorurteilen der PiS. Mit ihrer Lebensrealität hat das alles nichts mehr zu tun. Polen hat in den vergangenen 20 Jahren ein Wirtschaftswunder hingelegt. Die neue Mittelschicht sieht sich selbstverständlich als Europäer und wünscht sich ein Ende der alten Spaltungen in der Innenpolitik.



Mit dieser Wahl haben sich die Polen selbst die Demokratie zurückgeholt. Jahrelang sind viele auf die Straßen gegangen, für Frauenrechte und gegen die Beschneidung der unabhängigen Justiz. Immer wieder war die PiS siegreich. Doch Polen ist nicht Ungarn, sondern ein vielfältiges, modernes Land mitten in Europa.



