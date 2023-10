Halle/MZ (ots) -



Der Fliegerhorst Holzdorf im Ostzipfel Sachsen-Anhalts und im benachbarten Brandenburg wird beim Aufbau des Luftverteidigungssystems Arrow 3 zum Pilotprojekt. Die abgeschiedene Lage und die große verfügbare Fläche machen den Standort aus Sicht der Bundeswehr ideal. Der Zeitplan aber ist straff. Ob Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auch in der Lage ist, die berüchtigte Beschaffungsbürokratie der Bundeswehr zu bändigen, muss er erst noch zeigen. 2025 soll in Holzdorf die sogenannte Anfangsbefähigung erreicht sein. Gut zwei Jahre hat der Minister also - dann wird sich erweisen, ob die Bundesregierung die von Kanzler Olaf Scholz (SPD) verkündete Zeitenwende auch in die Tat umsetzen kann.



