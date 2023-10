Halle/MZ (ots) -



Gemessen an den politischen und wirtschaftlichen Krisen in der Welt ist der Finanzmarkt erstaunlich stabil. Der Ölpreis steigt, aber er explodiert nicht - kein Vergleich zu früheren Nahostkrisen. Am Aktienmarkt herrscht die übliche leichte Nervosität, die alle paar Monate ausbricht. Und das vor dem Hintergrund von Kriegen in der Ukraine und Nahost sowie der höchsten Inflation und einer ökonomischen Untergangsdebatte in Deutschland. Es sind auch an der Börse schwierige Zeiten, aber bisher keine panischen.



Man mag das als Zeichen politischer Ignoranz sehen, vor allem aber zeugt es von einem geradezu erholsamen Willen zur Rationalität. Risiken werden so nüchtern wie möglich abgewogen - das ist im Moment das Beste.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5627490

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken