Beijing (ots/PRNewswire) -In der ostchinesischen Stadt Huai'an hat am Donnerstag eine bedeutende Lebensmittelmesse im nördlichen Jangtse-Delta begonnen, auf der Experten aus dem In- und Ausland zusammenkommen, um ihr Wissen darüber auszutauschen, wie die Lebensmittelindustrie belebt werden kann, um die Menschen besser zu versorgen.Am 12. Oktober begann die 6. China (Huai'an) International Food Expo and Golden Autumn Economic and Trade Fair in der Stadt, die als Ursprungsort der berühmten Huaiyang-Küche, einer der vier großen traditionellen Küchen Chinas, gilt. Sie wird bis zum 14. Oktober dauern.Vor der Lebensmittelmesse fand in Huai'an auch eine weitere Konferenz über die innovative Entwicklung der gastronomischen Welthauptstadt statt, auf der Maßnahmen für eine bessere Entwicklung der Creative City of Gastronomy diskutiert wurden.Als zentraler Ort für die Entwicklung der Huaiyang-Küche hat Huai'an großen Wert auf die Förderung der Gastronomie in Huaiyang gelegt und durch den Austausch mit der Welt über die altehrwürdige gastronomische Kultur der Huaiyang-Küche konnte die Stadt ihren Bekanntheitsgrad in der Welt steigern.Im Jahr 2021 wurde Huai'an nach Chengdu, Shunde, Macao und Yangzhou zur fünften "City of Gastronomy" der UNESCO in China ernannt.Wang Xianghong, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt, sagte, dass die Huaiyang-Küche als auffälliges Markenzeichen von Huai'an tief in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Stadt integriert sei. Neben der Förderung der Huaiyang-Küche achte Huai'an heute auch sehr darauf, seine Rolle als eine der gastronomischen Hauptstädte der Welt zu nutzen, um die lokale Lebensmittelindustrie zu fördern und eine höhere Qualität zu erzielen.Sie hoffe daher, dass die Teilnehmer der Konferenz Meinungen und Erkenntnisse über das Erbe und die Nutzung der Huaiyang-Küche austauschen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich ausbauen könnten.Leckeres Essen ist immer ein wichtiges Bindeglied für einen engeren globalen Kulturaustausch. Die Lebensmittelmesse bietet eine ideale Plattform für die aktive Vernetzung zwischen Städten in der Welt und wird dazu beitragen, die Vielfalt und Nachhaltigkeit der Stadt zu bereichern, sagte ein Experte des UNESCO Creative Cities Network.Während der Konferenz wurden Zertifikate als gastronomische Welthauptstadt an spezielle städtische Lebensmittelberater vergeben und Vertreter aus Xiamen, Chengdu, Wuhan, Qingdao, Suzhou und Chaozhou in China sowie aus Phuket in Thailand tauschten Erfahrungen über kreative Lebensmittel und andere verwandte Themen aus.