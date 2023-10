© Foto: J. David Ake/AP



Bevor die heiße Phase der Berichtssaison in den USA beginnt, spricht Flossbach-von-Storch-Kapitalmarktstratege Philipp Vorndran im wallstreetONLINE-Gespräch über den Einfluss der Politik auf unternehmerischen Erfolg. Von Energiekosten bis Demographie: Vorndran beleuchtet, wie politische Entscheidungen die Wettbewerbsfähigkeit prägen. So herrsche in den USA eine grundlegend andere Einstellung zum Unternehmertum. Er hebt den "Entrepreneurial Spirit" der Amerikaner hervor - eine Kultur, die Risiken belohnt und Scheitern akzeptiert, im Gegensatz zu einer eher vorsichtigeren Haltung Europas. Warum die Quartalszahlen für ihn nur eine untergeordnete Rolle spielen und welche Faktoren wirklich über …