The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.10.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2023

.

ISIN Name

DE000A0L1NN5 Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

US00507V1098 Activision Blizzard Inc.

