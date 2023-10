Scherzer will eigene Aktien zurückkaufen. Geplant ist der Erwerb von bis zu 500.000 Papieren. Dafür sollen bis zu 1,0 Millionen Euro ausgegeben werden. Der Rückkauf startet am 16. Oktober. Das Programm wird spätestens am 29. März 2024 enden. Gekauft werden sollen die Papiere über die Börse. Die Aktien von Scherzer gewinnen am Abend 2,6 Prozent und ...

