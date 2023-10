CODE Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 394,18 US-Dollar. Kaum auffällig ist derzeit am Aktienmarkt der Kurs von Parker-Hannifin. Das Wertpapier liegt mit 0,32 Prozent im Plus, verglichen mit der Schlussnotierung vom Vortag. Es verteuerte sich um 1,25 US-Dollar. Im Vergleich mit dem Gesamtmarkt steht der Anteilsschein von Parker-Hannifin mit dem sehr geringen Kursanstieg nicht so gut da.

Den vollständigen Artikel lesen ...