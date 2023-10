Eröffnungsrennen selbstfahrender Autos für April 2024 am Yas Marina Circuit in Abu Dhabi geplant, mit einem Preisgeld von 2,25 Millionen US-Dollar

Zu den 10 Elite-Teams von renommierten Institutionen gehören die University of California, Berkeley, Technische Universität München, Nanyang Technological University, Singapur

GITEX-Teilnehmer erhalten ersten Blick auf das autonom fahrende Automodell Dallara SF23

ASPIRE, die treibende Kraft hinter großen Herausforderungen und globalen Wettbewerben des Advanced Technology Research Council (ATRC) von Abu Dhabi, gab heute am ersten Tag der GITEX Global der weltweit führenden Technologiemesse Details zur mit Spannung erwarteten Abu Dhabi Autonomous Racing League, A2RL, bekannt. A2RL präsentierte ein Modell des allerersten autonom fahrenden Dallara Super Formula, SF23, der zu Beginn dieses Jahres eingeführt wurde. Dieses hochmoderne Wunderwerk, das in der Lage ist, seine Umgebung wahrzunehmen und ohne menschliche Beteiligung zu funktionieren, ist im Begriff, den Rennsport in einem monumentalen Eröffnungsrennen am 28. April 2024 auf dem ikonischen Yas Marina Circuit in Abu Dhabi grundlegend zu verändern.

Abu Dhabi Autonomous Racing League 28th April 2024 (Photo AETOSWire)

Als Novum für die Region integriert A2RL künstliche Intelligenz (KI), Autonomie und Extremsport, um die Grenzen der zukünftigen Mobilität auszuloten. Die Veranstaltung wird als die größte autonome Rennliga der Welt präsentiert und bietet autonome Autorennen, Drohnenrennen und Dünen-Buggy-Rennen.

BSeine Exzellenz Faisal Al Bannai, Generalsekretär des ATRC, der Muttergesellschaft von ASPIRE, äußerte sich wie folgt: "Am Schnittpunkt von Wissenschaft, Sport und Technologie wird die Autonomie die Zukunft des Transportwesens revolutionieren. Die Abu Dhabi Autonomous Racing League, A2RL, ist ein Beweis für den wachsenden Ruf von Abu Dhabi als internationales Forschungs- und Entwicklungszentrum und als erstklassiges Testumfeld für den Nachweis der Machbarkeit autonomer Lösungen. Durch die Zusammenführung von Wissenschaftlern, Entwicklern und Coding-Experten aus der ganzen Welt in einer Extremsport-Arena unterziehen wir die Fähigkeiten auf der Rennstrecke einem Stresstest im Interesse der Sicherheit auf unseren Straßen."

Der Eröffnungstag des Rennens (Autorennen) wird einen Einblick in die Zukunft der Künstlichen Intelligenz bieten eine spannende Mischung aus virtuellen und realen Erlebnissen sowie eine Einführung in eine neue Ära des Extremsport-Entertainments.

Zehn Elite-Teams von Universitäten und Forschungseinrichtungen aus der ganzen Welt haben ihre Teilnahme am autonomen Autorennen bestätigt und werden um ein Preisgeld von 2,25 Millionen US-Dollar kämpfen. Die folgenden Teams treten gegeneinander an: Beijing Institute of Technology und Khalifa University (China und VAE); Code19 Racing and Indiana University (USA); Constructor Group (Schweiz Singapur); Hungarian Mobility Development Agency (Ungarn); Kinetiz Nanyang Technological University (Singapur); Politecnico di Milano (Italien); Technische Universität München (Deutschland); Technology Innovation Institute (VAE); University of California, Berkeley und University of Hawaii (USA); University of Modena and Reggio Emilia (Italien).

Die teilnehmenden Teams werden jeweils exklusiven Zugang zu einem nagelneuen Dallara Super Formula SF23-Auto haben, das speziell für A2RL autonomisiert wurde. Das Auto besteht aus nachhaltigen Bio-Verbundwerkstoffen, wiegt 690 kg und ist derzeit der schnellste Monoposto der Welt nach der Formel 1, mit Höchstgeschwindigkeiten von 300 km/h. Es verfügt über fortschrittliche Bremsfähigkeiten, einen maßgefertigten autonomen Software-Stack sowie eine Drive-by-Wire-Steuerung. Die zehn Teams haben die Möglichkeit, ihre Software-Algorithmen auf diesem hochmodernen Fahrzeug anzupassen, um die Konkurrenz zu übertreffen. Besucher der GITEX Global können auf dem Stand des Advanced Technology Research Council (ATRC) B10 in Halle 17 im Dubai World Trade Center während der fünf Tage der Veranstaltung einen Blick auf das autonome Modell erhaschen.

Dr. Tom McCarthy, Geschäftsführer bei ASPIRE, äußerte seine Begeisterung über die Initiative: "Wir freuen uns sehr, ein autonomes Rennen nach Abu Dhabi zu bringen und es der Welt durch A2RL zu präsentieren. Diese Initiative definiert nicht nur die Zukunft der Mobilität neu, sondern inspiriert auch eine neue Generation, sich eine bessere Zukunft in einem aufregenden internationalen Rennen neu vorzustellen und zu gestalten. Indem wir konkurrierende Teams mit den neu adaptierten Dallara SF23-Autos ausstatten, inklusive einer Autonomie-Plattform, stellen wir sicher, dass ein fairer Wettbewerb gewährleistet ist. Jetzt steht nicht mehr die Fahrerkunst im Vordergrund; es geht um die Technologie, die Programmierung und die maschinellen Lernalgorithmen, die es diesen Fahrzeugen ermöglichen, anspruchsvolle Rennstrecken mit atemberaubender Geschwindigkeit zu bewältigen."

A2RL ist eine jährliche globale Rennstreckenveranstaltung, die wertvolle Chancen für Partnerschaften und Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft bietet. Die Veranstaltung hebt nationale Schwerpunktthemen hervor, wie die Pionierarbeit für die Zukunft des Transports, die Förderung von Talenten im Bereich STEM der nächsten Generation, die Beschleunigung der Wissenswirtschaft von Abu Dhabi und die Sicherstellung eines spürbaren Einflusses über die Rennstrecke hinaus. Weitere Informationen finden Sie unter A2RL.io.

*Quelle: AETOSWire

