Shanghai (ots/PRNewswire) -Die letzte Etappe der Tour of Chongming Island -- UCI Women's WorldTour 2023, das City Circuit Race, war die letzte Gelegenheit für die Fahrerinnen, eine ideale Platzierung anzustreben.Um 11:40 Uhr begann offiziell die letzte Etappe des Wettbewerbs, die dritte Etappe oder Chongzhong-Etappe und das City Circuit Race. Während des Rennens fuhren die Radfahrer meist in großen Gruppen, und auf den verbleibenden 28 Kilometern kam es immer wieder zu Ausreißversuchen.Auf dem letzten Kilometer waren alle Teamsprinter in Position, und im Schlusssprint zeigte die Besitzerin des grünen Trikots des UAE Team ADQ, Consonni Chiara, eine noch bessere Leistung, indem sie an der Spitze des Rennens sprintete und ihren Titel über die Ziellinie brachte. Ihr persönliches Gesamtergebnis stieg ebenfalls auf den ersten Platz, was ihr das gelbe Führungstrikot einbrachte.Damit ist die Tour of Chongming Island in diesem Jahr zu Ende gegangen. Seit 2003 ist der Radsport zu einem Markenzeichen von Chongming geworden, und der erste Fahrrad-Themenpark Chinas befindet sich auf der Insel, die von den Radfahrern auch als "Fahrradparadies" bezeichnet wird, so das Informationsbüro der Bezirksregierung von Shanghai Chongming.Mylene De Zoete, die Siegerin der ersten Etappe, bemerkte: "Als ökologische Insel ergänzen sich die natürliche Umgebung und der Radsport hervorragend.Um ehrlich zu sein, genieße ich die schöne Landschaft entlang der Strecke während des gesamten Rennens."Bei der einzigen Mehrtagestour für Frauen in China, die gleichzeitig als Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gilt, nahmen in diesem Jahr 18 Top-Frauenradteams aus der ganzen Welt an der Tour of Chongming Island teil.Luo Wenhua, stellvertretender Direktor des Shanghai Sports Bureau, sagte, die Tour of Chongming Island sei auf dem gleichen Niveau wie die Tour de France, die Tour de Italy und andere Veranstaltungen dieser Art.Bei dem dreitägigen Wettbewerb betrug die Gesamtkilometerleistung aller Etappen 349,8 Kilometer. Die Strecken des Wettbewerbs umfassen die Hauptverkehrsstraßen in Chongming und die Jangtse-Brücke. Während des Wettbewerbs erlebten die Teilnehmer den Charme von Chongming als ökologische Insel von Weltrang."Die Streckenauswahl in diesem Jahr spiegelt die harmonische Integration von natürlicher Ökologie und städtischer Entwicklung im Bezirk Chongming wider", sagte Sun Weimin, stellvertretender Vorsitzender und Generalsekretär der China Cycling Association.Der Wettbewerb zog zahlreiche Zuschauer an. In Begleitung seines Vaters traf Li Xiwen die Sprinter während des dreitägigen Wettkampfs jeden Tag an der Ziellinie.Der Sechsjährige zeigte großes Interesse an spannenden Rennen und Radsportarten.Wang Weidong wartete am Samstag zusammen mit seinem Sohn an der Ziellinie auf den aufregendsten Moment: "Ich habe die Live-Übertragung am Donnerstag und Freitag zu Hause verfolgt und bin heute am Ort des Geschehens angekommen.""Ich habe erfahren, dass das Niveau der Veranstaltung auf der Chongming-Insel sehr hoch ist, da sie eine wichtige Station für die Olympischen Spiele 2024 in Paris ist", sagte Wang.Der Direktor des Bezirks Chongming, Li Jun, erklärte, dass der Radsport ein umweltfreundliches, kohlenstoffarmes, grünes und modernes Sportereignis sei, das sich eng an die natürliche Umgebung der ökologischen Insel Chongming anpasse."Von der nationalen Straßenmeisterschaft der Männer über die nationale Straßenmeisterschaft der Frauen bis hin zur WorldTour hat sich das Niveau der von Chongming ausgerichteten Radsportveranstaltungen weiter verbessert und sein Einfluss ist weiter gewachsen", sagte Li.Derzeit ist ein 413 Kilometer langer grüner Radweg angeschlossen. Chenjia Town wurde von der General Administration of Sport zur charakteristischen Sportstadt mit dem Schwerpunkt Radfahren ernannt.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442669Bildunterschrift: Die Tour of Chongming IslandFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2248151/Chongming.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/uci-womens-worldtour-2023-findet-auf-der-insel-chongming-statt-wo-das-radfahren-beginnt-301957979.htmlPressekontakt:Frau Wong,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: Information Office of Shanghai Chongming District People's Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172251/5627527