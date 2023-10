Dubai Chambers hat die ersten Namen der hochkarätigen Gastredner des Dubai Business Forum bekannt gegeben, das vom 1. bis 2. November 2023 im Madinat Jumeirah stattfindet.

Auf dem Programm des zweitägigen Events stehen hochrangige Podiumsdiskussionen und Vorträge, die den Teilnehmern die Gelegenheit bieten, Einblicke in neue Trends, die die Wirtschaft transformieren und die Zukunft des weltweiten Handels prägen werden, aus erster Hand von einflussreichen Persönlichkeiten des öffentlichen Sektors, Wirtschaftsführern, Branchenexperten, Investoren und Wirtschaftswissenschaftlern zu gewinnen.

Zu den wichtigsten nationalen Persönlichkeiten, die wertvolle Einblicke gewähren, gehören S.E. Abdul Aziz Abdulla Al Ghurair, Chairman der Dubai Chambers, S.E. Abdullah bin Touq Al Marri, Wirtschaftsminister der VAE, S.E. Sultan Ahmed Bin Sulayem, Group Chairman und CEO von DP World, und S.E. Helal Saeed Al Marri, Generaldirektor des Ministeriums für Wirtschaft und Tourismus in Dubai.

Zu den Rednern aus der Privatwirtschaft gehören Shamsa Al Falasi, CEO bei der Citibank, Ronaldo Mouchawar, Vice President bei Amazon MENA, Khatija Haque, Chief Economist and Head of Research bei Emirates NBD, Prof. Ian Goldin, Professor für Globalisierung und Entwicklung an der Universität Oxford, Jane Prokop, Executive Vice President, Small and Medium Enterprises bei Mastercard, und Deepak Bagla, Präsident der World Association of Investment Promotion Agencies. Diese Rednerliste wird ergänzt durch Dutzende von Wirtschaftsführern, Branchenexperten und Innovatoren aus allen Teilen der Welt.

Mohammad Ali Rashed Lootah, President und CEO von Dubai Chambers, kommentiert: "Das Programm und die Rednerliste des diesjährigen Events wartet mit inspirierenden Persönlichkeiten und kreativen Denkern auf. Ihre faszinierenden Berichte und innovativen Visionen werden wichtige Diskussionen anstoßen, die uns helfen, anders zu denken, uns zusammenzubringen und als globale Wirtschaftsgemeinschaft stärker zu werden."

Über Dubai Chambers:

Dubai Chambers unterstützt die Vision Dubais als globaler Akteur, indem es Unternehmen stärkt, innovative Mehrwertdienste bietet und Zugang zu einflussreichen Netzwerken verschafft. Im Jahr 2021 kündigten S.H. Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, die Umstrukturierung der Dubai Chamber an mit dem Ziel, drei Kammern zu gründen: die Dubai Chamber of Commerce, die Dubai International Chamber und die Dubai Chamber of Digital Economy. Alle drei Kammern werden unter dem Dach der Dubai Chambers arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.dubaichambers.com

