Die Anleger von Pfizer haben am Montag eine Prognosesenkung schnell weggesteckt. Die Papiere des US-Pharmakonzerns zogen zuletzt um 3,6 Prozent auf 33,27 US-Dollar und damit auf das Niveau von Anfang Oktober an. Die Aktie des deutschen Impfstoff-Partners BioNTech litt jedoch deutlich unter der Nachricht. Das Papier ging am Ende mit einem Minus von mehr als sechs Prozent aus dem Handel.Nun sei eine gute Gelegenheit, die Markterwartungen zurechtzurücken, sagten Analysten. Der Experte David Risinger ...

