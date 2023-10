EQS-News: Fast Finance 24 Holding AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Produkteinführung

Berlin, 17. Oktober 2023: Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) freut sich bekannt zu geben, dass ihre Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. (Nasdaq OTC: FFPP) und das Unternehmen DigiClerk gemeinsam den Soft-Launch von digiclerk.com im vierten Quartal 2023 durchführen werden. DigiClerk bietet eine durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützte Dokumentenverarbeitung für Wirtschaftsprüfer in den USA (CPAs) und Real Estate Investment Trusts (REITs). Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG, erklärte: "In Anbetracht der Arbeit und der aktuellen Marktsituation sehen sich die CPA- und REIT-Community weltweit mit erheblichen Problemstellungen konfrontiert, die sich direkt auf ihre Fähigkeit auswirken, Kunden zu bedienen und Gewinne zu erzielen." "Insbesondere in den USA haben REITs Schwierigkeiten, die mit Immobilienbetrieben verbundenen Kosten präzise zu verfolgen und Daten aus verschiedenen Dokumenten zu extrahieren. Diese Hindernisse führen zu höheren Betriebskosten und schränken die datengestützte Entscheidungsfindung ein. Wir sind zuversichtlich, dass DigiClerk in der Lage sein wird, diese anhaltenden Herausforderungen, denen beide Branchen gegenüberstehen, zu adressieren und zu lösen", schloss Herr Jensen. DigiClerk bietet eine innovative und umfassende Lösung für alle Aufgaben, denen sich die Immobilienbranche, einschließlich REITs, und die CPA-Community stellen muss. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie und KI-gestützter Algorithmen rationalisiert DigiClerk Prozesse, verbessert die Datengenauigkeit und ermöglicht datengestützte Entscheidungen. Der Soft-Launch von DigiClerk im vierten Quartal umfasst verschiedene Online-Marketing-Strategien sowie auf die Zielgruppe maßgeschneiderte Veranstaltungen, Webinare und Seminare. Das Unternehmen plant, seine Marke durch Suchmaschinenoptimierung (SEO), gezielte Online-Werbekampagnen und Content-Marketing bekannter zu machen. Darüber hinaus werden Social-Media-Plattformen genutzt, um mit dem Zielpublikum zu interagieren und informative Inhalte zu teilen. DigiClerk wird spezielle Webinare und Seminare für REITs und CPAs veranstalten, die sich mit deren Herausforderungen und den von DigiClerk angebotenen Lösungen befassen. Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, mit den Experten von DigiClerk in Kontakt zu treten und wertvolle Einblicke in Kostenverfolgung, Datenextraktion, Rechnungsverarbeitung und Jahresabschlusserstellung zu gewinnen. Darüber hinaus plant DigiClerk zielgruppengerechte Treffen, wie "breakfast meets", um potenzielle Kunden aus Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und REITs anzusprechen und auf ihre speziellen Anforderungen einzugehen. Diese interaktiven Sitzungen bieten die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und zu erfahren, wie DigiClerk bei der Rationalisierung von Prozessen und der Steigerung der Effizienz unterstützen kann. Pressekontakt: Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: ir@ff24.com , www.fastfinance24.com/de/ Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf europäische Internet-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Zielsegmente sind die Bereiche Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an folgenden Börsen gehandelt: Frankfurt, Xetra, Berlin, München, Tradegate.



