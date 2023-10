Das Instrument 83T IE00BNG2V304 GLANTUS HLDGS PLC DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.10.2023The instrument 83T IE00BNG2V304 GLANTUS HLDGS PLC DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.10.2023 and ex capital adjustment on 18.10.2023Das Instrument 4KG CA38150J1066 GOLDSEEK RES INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.10.2023The instrument 4KG CA38150J1066 GOLDSEEK RES INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.10.2023 and ex capital adjustment on 18.10.2023Das Instrument BON FR0000061129 BOIRON SA INH. EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.10.2023The instrument BON FR0000061129 BOIRON SA INH. EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.10.2023 and ex capital adjustment on 18.10.2023Das Instrument F500 LU1437017863 AIS-A.I.S+P500 ESG ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.10.2023The instrument F500 LU1437017863 AIS-A.I.S+P500 ESG ETF is traded cum capital adjustment on 17.10.2023 and ex capital adjustment on 18.10.2023Das Instrument BUU AU000000DEV5 DEVEX RES LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.10.2023The instrument BUU AU000000DEV5 DEVEX RES LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.10.2023Das Instrument 0YW JP3126240005 ARTERIA NETWORKS CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.10.2023The instrument 0YW JP3126240005 ARTERIA NETWORKS CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.10.2023 and ex capital adjustment on 18.10.2023Das Instrument 1RZ SG9999019087 GRINDROD SHIPPING HLDGS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.10.2023The instrument 1RZ SG9999019087 GRINDROD SHIPPING HLDGS EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.10.2023 and ex capital adjustment on 18.10.2023