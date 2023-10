The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.10.2023ISIN NameAT0000A105W3 OESTERR. 13/23DE000DK0X4M7 DEKA DL FESTZINS 20/23XS2398745849 BPP EU.HLDG. 21/23 MTNXS2400358474 MACQUARIE BK 21/23FLR MTNXS2629062568 STORA ENSO 23/26 MTNXS1307369717 ENEXIS HOLDING 15/23 MTNUS195325BQ70 COLOMBIA 13/24DE000HVB4EJ8 UC-HVB CRLNFI 23 A3TGUS222213AW05 CEB 20/23DE000CB0HRU1 COBA 20/23 VAR S.969CH0263432970 PFZ.SCHW.KT.BKN 14-23 458US95790K1097 WESTERN ASSET DIV.IN.FU.FR0011133008 CAISSE REF.HAB 11-23XS1506604161 BANK OF MONTREAL 16/23MTNES0413860554 BCO DE SABADELL 16-23