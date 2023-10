Der Dax ist zunächst zäh in die neue Handelswoche gestartet, nachdem er am Freitag deutlich nachgegeben hatte. Doch zusammen mit den US-Börsen legte der deutsche Leitindex am Montagnachmittag nochmal den Vorwärtsgang ein. Die frühen Verluste konnte er schließlich wettmachen und ins Plus drehen. Unter dem Strich stand ein moderater Gewinn von 51 Punkten (0,34%) ...

