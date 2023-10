Der DAX bestätigte die bärische lange Tageskerze vom Freitag am Vortag zunächst nicht und konnte direkt wieder ansteigen. Der DAX ging bei 15.266 Punkten aus dem Handel, zeigt sich vorbörslich am heutigen Dienstag aber wieder etwas tiefer bei 15.230 Punkten. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Bodenoffensive der israelischen Armee im Gaza-Streifen ist mit wohl eher erneut fallenden Kursen an den Aktienmärkten zu rechnen. Am Freitag findet zudem ...

