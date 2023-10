Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,35 Prozent auf 3.158,47 Punkte. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls mit positiven Vorzeichen. Weiter im Fokus standen die geopolitischen Spannungen in Nahost. Dabei gilt eine mögliche Ausweitung der Auseinandersetzung auf weitere Länder als große Gefahr. Bisher sei die erwartete israelische Bodenoffensive im Gazastreifen ausgeblieben, und auch der mögliche europafreundliche Regierungswechsel in Polen trage etwas zur Entspannung an der Börse bei. Datenseitig fiel der Wochenbeginn eher ruhig aus. Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im Oktober eingetrübt, allerdings nicht ganz so stark wie ...

