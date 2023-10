Andritz hat vom Zellstoff- und Papierhersteller The Navigator Company einen Auftrag für einen neuen Rückgewinnungskessel, ein neues Asche-Auslaugungssystem und ein Upgrade des Systems zur Sammlung und Verbrennung nicht kondensierbarer Gase (NCG) für das Zellstoffwerk in Setúbal, Portugal, erhalten. Andritz wird den Auftrag eigenen Angaben zufolge schlüsselfertig ausführen, die Inbetriebnahme ist für das 1. Quartal 2025 geplant. Paulo Francisco, Leiter des CIS-CR4-Projekts, The Navigator Company, sagt: "Die neuen Anlagen und Systeme werden die Umweltleistung des Werks Setúbal erheblich verbessern und eine stabile Produktionsleistung über einen langen Zeitraum ermöglichen." Mit diesem Auftrag liefert Andritz bereits den ...

