Linz (www.anleihencheck.de) - Letzten Freitag wurden die schwedischen Inflationszahlen für September veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Gesamtrate im Jahresvergleich sei deutlich zurückgegangen von 7,5% auf 6,5%, aber nicht ganz so deutlich wie erwartet worden sei. Die Kernrate (ohne Energie) sei deutlich weniger als erwartet gefallen und zwar von 7,2% auf 6,9%. Diese Werte würden die Riksbank unter Druck setzen, noch einmal einen weiteren vollen Zinsschritt bei ihrer nächsten Zinssitzung im Dezember vorzunehmen. Ein weiterer Zinsschritt werde von den weiteren Daten und den Inflationszahlen im Oktober und November abhängig sein. ...

