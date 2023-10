Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte hatten erneut eine sehr bewegte Handelswoche zu überstehen, so die Analysten der DekaBank.Sie habe zunächst mit der Flucht in Qualität durch den Terrorüberfall auf Israel begonnen. Hiervon hätten sich die Kapitalmärkte überraschend schnell erholt, doch die nächste Kehrtwende sei mit den überraschend stark gestiegenen US-Verbraucherpreisen gekommen. Im Wochensaldo seien die Renditen am kurzen Kurvenende angestiegen und am langen Ende gesunken, die Zinskurve habe sich also wieder deutlicher invertiert. Der Ton an den Märkten dürfte vom Kriegsgeschehen im Nahen Osten geprägt werden sowie von diversen Auftritten von Notenbankern der FED und der EZB. Am Donnerstag werde sich FED-Chef Powell noch einmal zu Wort melden, bevor die US-FED in die selbstauferlegte kommunikative Ruhephase vor ihrem nächsten Zinsentscheid am 1. November gehe. (Ausgabe vom 16.10.2023) (17.10.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...