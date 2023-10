Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Datenveröffentlichungen werden unseres Erachtens kaum in der Lage sein, die Zinserwartungen dies- und jenseits des Atlantiks stark zu beeinflussen, so die Analysten der Helaba.Das Bild der gesamtwirtschaftlichen Lage sei diffus und ein Zuwarten der Notenbanken weiterhin eine realistische Option, zumal die Krise in Nahost zusätzliche Verunsicherung mit sich bringe. Zum Wochenauftakt hätten die Ölnotierungen als ein wesentliches Barometer der Risikoaversion in Bezug auf den Nahen Osten zwar nachgegeben, nachhaltige Entwarnung könne aber nicht gegeben werden. ...

