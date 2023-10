DJ PTA-Adhoc: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ausschreibung gewonnen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/17.10.2023/09:30) - Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat in einem offenen EU-weiten Ausschreibungsverfahren den Zuschlag für die Vergabe eines Rahmenvertrages über die Durchführung von Immobilienauktionen für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Anstalt des öffentlichen Rechts - und die bundeseigene BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH als Tochtergesellschaft der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erhalten.

Die Bewerbung für den Auftrag erfolgte als Bietergemeinschaft mit den Tochterunternehmen Sächsische Grundstücksauktionen AG, Norddeutsche Grundstücksauktionen AG, Westdeutsche Grundstücksauktionen AG, Plettner & Brecht Immobilien GmbH und Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH. Der ausgeschriebene Rahmenvertrag hat eine feste Laufzeit von zunächst zwei Jahren, er beginnt am 01.01.2024 und endet am 31.12.2025. Der Vertrag verlängert sich zweimalig um jeweils ein weiteres Jahr, sofern die Auftraggeberin der Fortsetzung nicht fristgerecht widerspricht.

Schon den Ausschreibungsturnus zuvor von 2019-2023 hatte die Bietergemeinschaft der Deutschen Grundstücksauktionen AG gewonnen.

Zum Leistungsumfang gehören Auktionsplanungsmaßnahmen, die Bewerbung der Objekte, die Durchführung der Auktionen und der Verkauf der eingelieferten Immobilien.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist die zentrale Immobiliendienstleisterin des Bundes. Mit einem Portfolio von Grundstücken mit einer Gesamtfläche von rund 460.000 Hektar und mehr als 38.000 Wohnungen ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands.

Die BVVG erfüllt den gesetzlichen Auftrag, in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ehemals volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flächen zu privatisieren.

Eine Verpflichtung der Auftraggeberin zur Einlieferung einer Mindestanzahl an Immobilien oder eines Mindestvolumens besteht bedingungsgemäß nicht. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre Tochterunternehmen haben jedoch in den letzten vier Jahren insgesamt rd. 750 Immobilien für rd. EUR 55 Mio. für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bzw. rd. 330 Immobilien für rd. EUR 21,5 Mio für die BVVG verkauft. Die erneut gewonnene Ausschreibung sichert daher erfahrungsgemäß ein erhebliches Umsatzvolumen und bietet darüber hinaus Chancen auf eine Umsatzausweitung, da die Bietergemeinschaft der Deutschen Grundstücksauktionen AG alleiniger Ausschreibungssieger ist.

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA ( https://www.sga-ag.de/ )), Westdeutschen (WDGA ( https://www.wdga-ag.de/ )) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA ( https://www.ndga.de/ )), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B ( https://www.plettner-brecht.de/startseite.html )) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA ( https://www.diia.de/ )) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter https://www.dga-ag.de ( https://www.dga-ag.de/ad_hoc_meldungen.html )

