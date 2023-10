Der Kampf gegen Emissionen und die Einsparung von Wasser sind wichtige Themen in der Landwirtschaft. Mit der Einführung eines Systems zur Direktsaat von Reis will Bayer das Problem angehen. Passend zum Welternährungstag der UNO haben die Leverkusener auf dem 6. Internationalen Reiskongress in Manila den Produktlaunch verkündet.Die neue Direktsaat-Methode reduziert im Vergleich zum herkömmlichen Anbau von Reis den Wasserverbrauch um bis zu 40 Prozent und die Treibhausgasemissionen um bis zu 45 Prozent. ...

