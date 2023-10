Unterföhring (ots) -"Galileo" feiert Geburtstag. Am 30. November 1998 zeigte ProSieben zum ersten Mal "Galileo" mit Moderator Aiman Abdallah. 25 Jahre danach moderiert Aiman Abdallah noch immer "Galileo". Nur seine Arbeitszeit hat sich verlängert: statt 20 Minuten wie zum Start zeigt ProSieben inzwischen von Montag bis Freitag jeweils von 19:05 Uhr bis 20:15 Uhr "Galileo".ProSieben feiert 25 Jahre "Galileo" und widmet dem ausgezeichneten Wissensmagazin (Grimme-Preis 2010, Deutscher Fernsehpreis 2017) eine Geburtstagsfeier der Superlative: Zum "Galiläum" sendet ProSieben ab Freitag, 1. Dezember 2023, ab 19:05 Uhr 25 Stunden lang "Galileo".- Aiman Abdallah und Stefan Gödde moderieren die Prime-Time-Sonderausgabe "25 Pictures - Die größten Bilder aus 25 Jahren Galileo" (1. Dezember, 20:15 Uhr).- Erstmalig gibt es am Samstag, 2. Dezember, von 6 bis 10 Uhr vormittags "Galileo Kids" mit dem frechen Alienjungen Cosmo.- Den krönenden Abschluss der "Galileo"-Geburtstagsparty feiert ProSieben am Samstag, 2. Dezember, um 19:05 Uhr mit "Galileo Top Brain". In der Gameshow müssen unter anderem Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Thore Schölermann sowie Matthias Killing ihr Wissen unter Beweis stellen.Das "Galiläum" auf ProSieben - 25-Stunden-Ablauf:Freitag, 1. Dezember 2023- 20:15 Uhr: "25 Pictures - Die größten Bilder aus 25 Jahren Galileo"- 22:45 Uhr: "Galileo True Crime"Samstag, 2. Dezember 2023- 00:15 Uhr: "Galileo Classics"- 6:00 Uhr: "Galileo Kids"- 10:00 Uhr: "Galileo Rätsel der Welt"- 12:20 Uhr: "Galileo Lost Places"- 13:25 Uhr: "Galileo Mission to Moon"- 15:45 Uhr: "Galileo Crazy World"- 16:50 Uhr: "Galileo Billo Binder"- 17:55 Uhr: "ProSieben :newstime"- 18:05 Uhr: "Galileo Mission Wissen Weltweit"- 19:05 Uhr: "Galileo Top Brain"Das ist "Galileo": Seit 25 Jahren ist "Galileo" eine der bekanntesten deutschen TV-Marken. Das am längsten laufende tägliche Wissensmagazin im deutschen TV steht wie kaum ein anderes Format für Wissensdurst und Neugierde. Die ProSieben-Sendung gewann unter anderem den Grimme-Preis (2010) sowie den Deutschen Fernsehpreis (2017). Schon die erste Sendung "Galileo" 1998 moderierte Aiman Abdallah und begrüßte die Zuschauer:innen mit den Worten "Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer, zur Premiere von 'Galileo'. Ab heute sind wir immer von Montag bis Freitag für Sie da!". 2009 stieß Stefan Gödde dazu, und 2012 machte Funda Vanroy das aktuelle Moderationstrio komplett.ProSieben widmet "Galileo" zum 25-jährigen-Jubiläum eine 25-Stunden-Sonderprogrammierung: das "Galiläum" von Freitag, 1. Dezember 2023, ab 19:05 Uhr bis Samstag, 2. Dezember 2023, um 20:15 Uhr.Pressekontakt:Friederike Vees / Alfred WurmCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1129 / - 1125email: friederike.vees@seven.one / alfred.wurm@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5627759