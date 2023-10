Die Reserve Bank of Zimbabwe gestattet seit 5. Oktober den ZiG zum Bezahlen und er kann "über seinen Werterhaltungszweck" für die Abwicklung inländischer Transaktionen verwendet werden. Der Wert von ZiG orientiert sich am internationalen Goldpreis und er entspricht dem Wert der physischen Mosi-oa-Tunya-Goldmünze. Die Banken werden ZiG-Konten führen und Transaktionen in ZiG genauso behandeln wie Transaktionen in lokaler und ausländischer Währung. Bereits im April hat Simbabwe sein Token-Projekt ...

