Linz (www.anleihencheck.de) - Der einjährige Zinssatz der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) wurde von der PBoC (Chinesische Volksbank) unverändert bei 2,50% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zuletzt sei dieser Satz im August um 15 Basispunkte gesenkt worden. Die Zentralbank habe jedoch mehr Liquidität über diese Fazilität bereitgestellt, um den Liquiditätsbedarf und die Wirtschaft zu unterstützten. Zu weiteren geldpolitischen Lockerungen könnte es noch in diesem oder Anfang nächsten Jahres kommen. ...

