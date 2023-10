Es kommt nur selten vor, dass Apple ein neues iPhone auf den Markt wirft, ohne dass es eine Fülle an Meldungen zu diversen Problemen mit den Geräten gibt. In der Vergangenheit beklagten Nutzer sich unter anderem über schwache Antennen oder eine allzu hohe Biegefreudigkeit der Gehäuse. In diesem Jahr scheinen Software und Display die größten Schwierigkeiten zu verursachen.Anzeige:Beim sozialen Netzwerk Reddit häufen sich momentan Berichte über "eingebrannte" Inhalte auf Displays des iPhone 15 Pro, wie das ...

